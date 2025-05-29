شكرا لقرائتكم خبر عن لاول مرة.. شحنة مجسمات جنسية تصل عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �بطت نقطة أمنية تابعة للحزام الامني في منطقة رأس عمران، غرب العاصمة المؤقتة عدن، مساء أمس، شاحنة نوع "دينا" كانت محمّلة بمجسمات جنسية مصنّعة من مواد بلاستيكية وأخرى كهربائية، بالإضافة إلى دمى نسائية مجسّمة تُستخدم لأغراض غير قانونية.

وكانت الدينا محمّلة بمجسمات جنسية بلاستيكية رجالية واخرى كهربائية وعرائس جنسية نسائية ..

وهذه المرة الاولى التي يتم فيها ضبط مجسمات جنسية في عدن

كانت هذه تفاصيل خبر لاول مرة.. شحنة مجسمات جنسية تصل عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.