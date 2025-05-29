شكرا لقرائتكم خبر عن اليافعي: قصف الح وثي لمطار عدن أوقع عشرات القتلى والجرحى .. فمن الأكثر إجرامًا؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علّق الإعلامي اليمني ياسر اليافعي على استهداف إسرائيل لمطار صنعاء الدولي يوم أمس، مشيرًا إلى أن الغارة لم تسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، وهو ما وصفه بـ"الأمر الذي لا نتمناه دائمًا، فلا أحد يتمنى الموت لأي إنسان، أيًا كان".

وفي منشور له على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، قارن اليافعي بين الاستهداف الإسرائيلي لمطار صنعاء، الذي لم يخلف ضحايا، وبين ما وصفه بـ"العمل الإجرامي" الذي نفذته مليشيا الحوثي سابقًا في مطار عدن الدولي، أثناء عودة الحكومة اليمنية، حيث استُهدفت طائرات مدنية مكتظة بالركاب، وتواجد مئات المدنيين في المطار.

وأكد اليافعي أن نتيجة القصف الحوثي كانت عشرات القتلى والجرحى من الأبرياء، متسائلًا: "من الأكثر إجرامًا؟ إسرائيل أم الحوثي؟"، تاركًا الإجابة للرأي العام.