شكرا لقرائتكم خبر عن بتهمة التعاون مع مليشيا الحوثي...حميد الأحمر يخرج عن صمته ويطالب "العليمي" بإقالة وزير ومسؤول حكومي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب البرلماني اليمني، حميد الأحمر، رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، بإقالة وزير في الحكومة الشرعية ومسؤول آخر، بتهمة تعاونعه مع مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال حميد الأحمر، في منشور على منصة إكس، : "العام الماضي عندما تمت مسرحية تمكين الانقلابيين في صنعاء من الاستيلاء على ثلاث من طائرات الخطوط الجوية اليمنية زرت الدكتور رشاد وطالبته بإقالة وزير النقل ورئيس اليمنية وإحالتهم للتحقيق".

وأضاف الأحمر: "لم يتم الاستجابة لطلبي ويبدو أن الاثنين لهم من يدافع عنهم وعن فشلهم وفسادهم من اعضاء مجلس القيادة"، حسب تعبيره.

وتابع: "اليوم وبعد التسبب بفقدان طائرة رابعة من طائرات اليمنية أطالب مجددا بإقالة الوزير ورئيس اليمنية وإحالتهم للتحقيق".

ويوم أمس، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات على مطار صنعاء الدولي، ودمر آخر طائرة من طائرات الخطوط الجوية اليمنية، التي استولت عليها المليشيات الحوثية، بعد أسابيع من تدمير عدد من الطائرات، بينها ثلاث تابعة لليمنية.

ويواجه مسؤولون في الحكومة الشرعية تُهمًا، بالتعاون مع مليشيا الحوثي الإرهابية، وتمكينها من السطو على طائرات تتبع الخطوط الجوية اليمنية، وذلك بعد تجاهل الحكومة استعادة الطائرة الوحيدة الناجية من قصف سابق على مطار صنعاء، وتركها فريسة لمقاتلات الاحتلال الإسرائيلي.