شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول مواطنة تجتاز طريق الضالع صنعاء وتعود بسلام في خطوة رمزية مشهودة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في أجواء من التفاعل الشعبي والارتياح العام، تم افتتاح الطريق الرابط بين منطقة مريس بمحافظة الضالع ومدينة دمت، على امتداد الخط الاستراتيجي بين العاصمة عدن والعاصمة صنعاء، وسط حضور رسمي وشعبي كبير.

وسجّلت الدكتورة زينب القيسي، المعروفة على وسائل التواصل الاجتماعي باسم Drzaineb Alqaisai، سابقة رمزية كأول مواطنة تعبر الطريق بعد فتحه، حيث انطلقت من الضالع نحو دمت، وقامت برحلة قصيرة شملت بعض المحطات الرمزية، قبل أن تعود بسلام.

وأشاد أبناء مريس والضالع بهذه الخطوة التي تمثّل رسالة سلام وفتح أفق جديد للتواصل والتنقل، معبّرين عن شكرهم وتقديرهم للقيادة السياسية العليا وعلى رأسها القائد أبا القاسم، الذي لعب دورًا محوريًا في إعادة فتح هذا الطريق الحيوي بعد سنوات من الإغلاق.

كما عبّر المواطنون عن أملهم بأن تكون هذه الخطوة بداية حقيقية لكسر العزلة وتخفيف المعاناة اليومية للمسافرين، وتعزيز الروابط بين المحافظات اليمنية.