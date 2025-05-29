شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : صيد ثمين في قبضة قوات الانتقالي بعدن "صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في العاصمة المؤقتة عدن من إحباط عملية تهريب شحنة أسلحة كانت مخفية بإحكام داخل مركبة مدنية أثناء مرورها عبر نقطة "العلم" شرقي المدينة.

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لقوات الحزام الأمني، إن وحدات "حزام طوق عدن" ضبطت شحنة مكوّنة من 30 قذيفة "آر بي جي"، و30 حشوة خاصة بها، إلى جانب 12 قذيفة هاون من عيار 82 ملم، كانت مُخبأة بعناية داخل حافلة ركاب من نوع "هايس".

وأوضح البيان أن أفراد النقطة اشتبهوا في سائق الحافلة، وهو رجل في الأربعينات من عمره، ما دفعهم إلى توقيفه وإجراء تفتيش دقيق كشف عن وجود الأسلحة المخبأة.

ووفق البيان، تم تحريز الشحنة المضبوطة، والتحفظ على السائق، وإحالته مع المضبوطات إلى القيادة العامة لقوات الحزام الأمني، لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.

ولم يوضح البيان وجهة المركبة، والجهة التي تتبعها شحنة الأسلحة.