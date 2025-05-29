شكرا لقرائتكم خبر عن تنازع حوثي شرس على حطام الطائرة المدمرة في مطار صنعاء ووساطة قبلية تتدخل لوقف الاشتباك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلع خلاف عنيف بين قياديين في جماعة الحوثي داخل مطار صنعاء الدولي، تحوَّل إلى اشتباك جسدي، وذلك بسبب تنازعهما على حطام آخر طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية التي دمرتها غارات إسرائيلية.

وفقاً لمصادر محلية، فإن القيادي الحوثي المعروف باسم "أبو بتول العيني" اعتدى على زميله من محافظة صعدة بعد فشلهما في الاتفاق على تقاسم بقايا الطائرة المدمرة، والتي تُباع أجزاؤها كخردة، لا سيما معدن الألومنيوم الذي يصل سعره إلى ألفي ريال يمني للكيلوغرام.



وتدخلت وساطة قبلية من "خولان عامر" في صعدة لاحتواء الأزمة بين الطرفين، اللذين ينتميان إلى نفس القبيلة.

يُذكر أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار صنعاء يوم الأربعاء دمّرت بالكامل آخر أربع طائرات يمنية كانت تحت سيطرة الحوثيين، بما في ذلك الطائرة المتنازع عليها، مما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من المدرج أيضاً.



