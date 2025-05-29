شكرا لقرائتكم خبر عن عقب عملية قص الجفون...فنانة يمنية تثير الجدل بعد ظهورها من غرفة الإفاقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة اليمنية ريماس منصور تفاعلًا واسعًا بين جمهورها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها من داخل غرفة الإفاقة عقب إجرائها عملية جراحية لقص الجفون. وظهرت ريماس في مقطع فيديو متداول وهي تطمئن متابعيها قائلة: "الحمدلله سويت العملية وما في ألم، وبعد كم يوم نشيل الخيوط وأصير مزّة المزّات".

وانقسمت آراء المتابعين بين مؤيد لهذه الخطوة وتعليقات تشجع على مثل هذه العمليات التجميلية، وبين معارض يعتبرها غير ضرورية.

يُذكر أن ريماس منصور، واسمها الحقيقي ريم، هي ممثلة يمنية تقيم في السعودية، وحققت شهرة كبيرة في الدراما السعودية من خلال أعمالها المميزة مثل مسلسل "37 درجة"، و"كلنا عيال قرية"، و"أبو الملايين"، و"طاش ما طاش"، كما شاركت في برنامج "واي فاي". حظيت بدعم الفنان ناصر القصبي الذي آمن بموهبتها وقدرتها على إتقان اللهجة السعودية.