شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب كامل يجتاح هذه المحافظات (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأ الان، انقلاب كامل باجتياح خمس من ابرز محافظات الجمهورية، وسط انباء عن تمدده ليشمل سبع محافظات اخرى، خلال الساعات القليلة المقبلة، حسب ما اكدته مصادر محلية وحكومية متطابقة، متخصصة برصد حالة الطقس والمناخ.

أكد هذا المركز الوطني للأرصاد الجوية والانذار المبكر في نشرته الجوية، مساء الاربعاء (28 مايو)، بأحوال الطقس المتوقعة في عموم الجمهورية خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة، مشيرا إلى اجواء حارة تتصاعد نسبيا منذ بداية الشهر.

وقال المركز في نشرته الجوية المنشورة على قناته بتطبيق "تليجرام": إنه "يتوقع هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة على عدد من المحافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة".

مضيفا: "يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على محافظات إب، تعز، الضالع، ذمار، ريمة، والمحويت. وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، صنعاء، البيضاء، شبوة ومرتفعات لحج وأبين".

وتابع: إن "الأجواء ستكون حارة إلى شديدة الحرارة وجافة في الصحارى والسهول الساحلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى فيها بين 39 ــ 46 درجة مئوية. وحارة ورطبة في السواحل تتراوح درجات الحرارة العظمى فيها بين 35 - 39 درجة مئوية".

مشيرا إلى تصاعد درجة الحرارة الكبرى في المرتفعات الجبلة والهضاب الداخلية، إلى (34) درجة في تعز، ثم صعدة (34) درجة، فمحافظة لحج (34) درجة، فالضالع (33) درجة، ثم صنعاء إلى (33) درجة، وذمار (31) درجة، وإب (30) درجة.

كما افاد بتصاعد درجة الحرارة الكبرى في المناطق الصحراوية إلى (43) في سيئون، و(42) في مارب، و(41) شبوة، و(40) حجة. وفي المناطق الساحلية إلى (39) في عدن، و(38) في المكلا، و(36) درجة في الحديدة وسقطرى، و(35) الغيظة.

ونوه إلى أنه "هطلت أمطار خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في تعز -الحوبان: 17.6ملم، إب: 14.2، حجة: 2.8، ذمار: 2. كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من المرتفعات الجبلية".

بالمقابل نبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر جميع المواطنين من خطر "العواصف الرعدية ومن التواجد في مجاري السيول أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار" في المحافظات المتوقع هطولها. داعياً إلى "الاحتماء من العواصف الرعدية".

واختتم المركز نشرته الجوية بتوجيه تحذير اخر إلى جميع المواطنين من "الأجواء الحارة وشديدة الحرارة" في المحافظات المشار اليها. ونصح المواطنين بـ "عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة، وبالإكثار من شرب السوائل".