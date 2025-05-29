شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو ...الأمير تركي بن طلال يكشف ردة فعل وزير قطري تجاه رجل الأعمال المصري طلعت مصطفى عندما وصل متأخرا ولم يجد مقعد "لن تصدق ماحدث" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال ، عن موقف الوزير القطري " عبدالله العطية " تجاه رجل الأعمال المصري " طلعت مصطفى" عندما لم يجد مقعد للجلوس عليه بمنتدى عسير للاستثمار .

وقال الأمير تركي :" صار موقف بين شخصين من دولتين عربيتين في بلد العروبة لابد أقوله ، فهذا الرجل " طلعت مصطفى " لبى دعوتي وتوه واصل من العراق ، والوزير القطري " عبدالله العطية" قدر ضيفي عندما علم أنه قادم ولم يكن مٌخطط لحضوره ولا يوجد مكان يجلس فيه ".

وتابع: حيث طلب الوزير القطري من أحد أعضاء الوفد القطري أنه يقوم ويقعد ضيفي مكانه ، فشكرا لك لتلبية الدعوة ، وشكرا لك لأنك قدرت ضيفي .

https://x.com/naifco/status/1927465709694509346?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1927465709694509346%7Ctwgr%5Eeaa77ac00cb583ca8969a56112c3b72c77209a38%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fv2.al-marsd.com%2FadminPanel%2Farticles%2F226866%2Fedit