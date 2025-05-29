شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى .. توكل كرمان تصف عيدروس الزبيدي بالزعيم بعد هذا الأمر ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشادت الناشطة اليمنية توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، بموافقة عضو مجلس القيادة الرئاسي الزعيم عيدروس الزبيدي على فتح طريق الضالع – قعطبة – صنعاء، معتبرة ذلك خطوة مهمة في سبيل تخفيف معاناة المواطنين وتعزيز جهود بناء الثقة بين الأطراف.

وفي تصريح لها، أثنت كرمان على جهود المناضل الدكتور حمود العودي، ودوره الفاعل في تحقيق هذا التقدم، مؤكدة أن "مساعيه التي بُذلت بكل جد ومسؤولية قد تُوّجت بهذا الإنجاز الوطني الهام".

وأكدت كرمان في الوقت ذاته على أهمية فتح طريق تعز – الراهدة – عدن، مشيرة إلى أن "هذا الطريق الحيوي لا يقل أهمية، ويمثل شرياناً إنسانياً واقتصادياً حيوياً يجب أن يُعاد فتحه في أقرب وقت".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد المطالبات الشعبية والحقوقية بضرورة فتح الطرقات المغلقة وإنهاء معاناة التنقل التي تثقل كاهل ملايين اليمنيين منذ سنوات.