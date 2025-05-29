شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي كبير: نعم بكيت اليوم ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن قيادي بارز في جماعة الحوثي الانقلابية، على الملأ، أنه اضطر للبكاء، حيال مشاهدة طيران جيش الاحتلال الاسرائيلي يقصف مطار صنعاء الدولي ويدمر رابع طائرة لشركة الخطوط الجوية اليمنية، والاخيرة التي تعمل من وإلى مطار صنعاء الدولي، لدى استعدادها لتفويج الحجاج.

جاء هذا في تدوينة لرئيس دائرة العلاقات الخارجية في المكتب السياسي لجماعة الحوثي، نائب وزير الخارجية في حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، القيادي البارز حسين العزي، نشرها ليل الاربعاء على حسابه الرسمي بمنصة إكس (توتير سابقا). مؤكدا فيها: "نعم بكيت اليوم".

واستهل القيادي العزي، تعليقه على الموجة الجديدة للعدوان للاسرائيلي على اليمن، بالتحدي، قائلا: "سمها طائرة أخيرة / طلقة أخيرة / نفس أخير هذا كله بالنسبة لنا يعني بداية المعركة. وأعتقد سيكون العدو محظوظا للغاية إذا توقفت خسارته عند مستوى القيمة الإجمالية لعشرات الطائرات".

لكنه اتبع حديثه بقوله: "(نعم بكيت اليوم كما لو أني فقدت أمي للتو ، ولكن بعون الله ستصبح طائرتنا أعز وأغلى طائرة في التاريخ الإنساني)". ما فاجأ نحو 900 الف متابع لحسابه بمنصة "إكس"، وبصورة اكبر قيادات وسياسيي وناشطي جماعة الحوثي وعدد من ابرز خصوم الجماعة.



وفاجأت الناشطة اليمنية الحقوقية والسياسية، الحائزة جائزة نوبل الدولية للسلام، توكل عبدالسلام كرمان، الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والموالين لها، بإعلان إدانتها العدوان الاسرائيلي على مطار صنعاء و"ازدراءها" كل من لم يدنه.



جاء اعلان توكل كرمان - في ظاهره - ردا على بيان اصدره ناطق الحكومة اليمنية ووزير الاعلام الثقافة والسياحة، معمر الارياني، اتهم فيه "ميليشيا الحوثي بالتسبب المباشر في تدمير طائرات الخطوط الجوية اليمنية بمطار صنعاء" من دون ادانة العدوان الاسرائيلي على اليمن.



واصدر زعيم الحوثيين، مساء الاربعاء (28 مايو) اعلانا خطيرا، ببدء تصعيد أكبر للهجمات على الكيان الاسرائيلي، عقب تنفيذ الاخير موجة غارات جديدة على مطار صنعاء، ردا على هجمات الجماعة المتصاعدة ضمن اعلانها "استمرار عمليات الحظر الجوي والحصار البحري على الكيان اسنادا لقطاع غزة".



بالتوازي، ظهر رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الاعلى" لسلطات جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي العام، القيادي مهدي المشاط في مطار صنعاء، واصدر من على ركام دمار الغارات الاسرائيلية، اعلانا مفاجئا وجريئا، تضمن وعدا بتعويض طائرات اليمنية، ووعيدا للكيان بـ "صيف ساخن".



ونفذ طيران جيش الاحتلال الاسرائيلي صباح الاربعاء (28 مايو) موجة جديدة للعدوان الاسرائيلي على اليمن، استهدفت مطار صنعاء الدولي، وشن اربع غارات قصفت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية، من طراز ايرباص A320، كان تستعد لتفويج الحجاج، وطائرة لطيران "السعيدة".