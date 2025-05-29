شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الفيديو...ماذا قال بوتين للرئيس العليمي أثناء اللقاء بينهما في الكرملين؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت وسائل الإعلام الروسية الرسمية مقطع فيديو يظهر الرئيس فلاديمير بوتين خلال لقائه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي في الكرملين، حيث جرت مباحثات رسمية تؤكد تطور العلاقات الثنائية بين روسيا واليمن.

وأكد بوتين، خلال اللقاء الذي جرى يوم الأربعاء 28 مايو/أيار، أن العلاقات بين موسكو وصنعاء "تتطور بنجاح"، مشيراً إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين يصل إلى نحو 400 مليون دولار. وأوضح الرئيس الروسي أن هناك فرص تعاون واعدة في مجالات الزراعة، الثروة السمكية، التعدين، والطاقة.

زيارة العليمي لموسكو تعد الأولى منذ توليه السلطة، حيث ناقش الجانبان تعزيز التعاون في مختلف القطاعات. وأشار بوتين إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين روسيا واليمن تعود إلى عام 1928، مع استئناف عمل السفارة الروسية في اليمن مؤخراً بعد توقف استمر لسنوات نتيجة سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.

وشدد بوتين على أن التعاون بين البلدين يمتد لأكثر من مئة عام، شمل بناء منشآت صناعية وبنية تحتية مهمة مثل ميناء المياه العميقة الذي لا يزال يعمل بكفاءة حتى اليوم. كما قدم بوتين التهنئة لرئيس مجلس القيادة اليمني بمناسبة الذكرى الـ 35 للوحدة اليمنية.

وأشار الرئيس الروسي إلى أهمية استئناف عمل اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني بين موسكو وصنعاء بشكل سريع، مضيفاً أن هناك نحو 1500 يمني يدرسون في روسيا، بينهم 400 طالب يدرسون مجاناً، ما يمثل جسر تواصل إنسانياً وثقافياً يعزز أواصر التعاون بين البلدين.

وأكد بوتين على التعاون المستمر بين روسيا واليمن على الصعيد الدولي، مع استمرار التواصل بين المؤسسات الدبلوماسية والسياسات الخارجية للبلدين.

الرئيس الروسي دعا الرئيس العليمي إلى حضور قمة "روسيا - العالم العربي" المزمع عقدها في موسكو في أكتوبر المقبل، مشيراً إلى موافقة غالبية الدول العربية على المشاركة، ومتطلعاً لأن تسهم القمة في تعزيز العلاقات بين روسيا والعالم العربي.

إلى ذلك، أقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مأدبة غداء على شرف رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي والوفد المرافق له بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين الروسي واليمني.

وشارك في المأدبة عن الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزيرة الزراعة أوكسانا لوت، وزير الطاقة سيرغي تسيفيليف، ومحافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إضافة إلى مسؤولين آخرين، فيما حضر الوفد اليمني برئاسة الدكتور رشاد العليمي.

خلال اللقاء، جدد الرئيس بوتين ترحيبه بالرئيس العليمي والوفد المرافق، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية بين روسيا واليمن، ومشيدًا بالتطور الملحوظ في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. كما عبر عن تطلع موسكو لمزيد من التعاون الثنائي الواعد في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب الرئيس رشاد العليمي عن سعادته بلقاء الرئيس بوتين وكبار المسؤولين الروس، مثمنًا حسن الاستقبال وكرم الضيافة. ووجه العليمي باسم أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، تقديرهم للتسهيلات الروسية المقدمة للرعايا اليمنيين المقيمين والدارسين في روسيا.

وأشار العليمي إلى توجيهاته للحكومة بالإعداد الجيد لإحياء الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات اليمنية الروسية، مؤكدًا على متانة الصداقة بين البلدين، مستشهدًا بالمستشفيات والجامعات والموانئ التي شُيدت خلال الحقبة السوفييتية كدليل حي على عمق هذه الروابط.

ناقش الجانبان مسار الاتصالات والتفاهمات الثنائية بين القطاعات الاقتصادية والخدمية، وسبل تعزيز التعاون وتوسيعه في مجالات مختلفة، مع التأكيد على مواصلة المشاورات، والإسراع في عقد اللجنة الوزارية المشتركة، وتبادل الزيارات والخبرات على كافة المستويات.