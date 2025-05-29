شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيقات الشرطة الكينية تكشف خفايا لغز وفاة دبلوماسي يمني في نيروبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وسائل إعلام كينية عن بدء الشرطة تحقيقًا موسعًا في وفاة ملحق سفارة اليمن في نيروبي، محمد نبيل، البالغ من العمر 52 عامًا، والذي توفي فجأة داخل منزله.

وأوضحت زوجته أن نبيل عانى من صعوبة في التنفس قبل أن تنهار صحته، مما دفعها لاستغاثة الجيران الذين سارعوا لمساعدته وطلب سيارة إسعاف.

نُقل نبيل إلى المستشفى القريب، حيث أعلن عن وفاته فور وصوله، وسط حالة من الحيرة لعدم وجود أي سجل لأمراض مزمنة يعاني منها.

وعلى الرغم من ذلك، لم تتمكن الشرطة حتى الآن من تحديد سبب الوفاة، حيث قامت بزيارة موقع الحادث وفتحت تحقيقًا دقيقًا في ملابساته، ونقلت الجثة إلى المشرحة لانتظار نتائج التشريح واستكمال التحقيقات.