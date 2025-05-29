شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع بقناة اماراتية يكشف عن سيطرة الحوثيين على اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الإعلامي عادل اليافعي إن إبقاء مفاتيح تشغيل طيران اليمنية بيد جماعة الحوثي في صنعاء، وتركها تتحكم بها دوليًا يُعد من الأخطاء الكارثية التي لا تُغتفر.

وأكد اليافعي، في تصريح له، أن المطالبات التي بدأت منذ عام 2015 بنقل إدارة طيران اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن، قوبلت برفض شديد من قبل من وصفهم بـ"عبيد سادة المعبد".

وأشار إلى أنهم "كانوا يروجون لفكرة أن نقلها يمثل إعلانًا للانفصال، في حين أن بقاءها في صنعاء بيد الحوثيين هو ضمان – حسب تعبيرهم – لبقاء الوحدة.

