شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : في خطوة مفاجئة ...رئيس مجلس القضاء الاعلى في العاصمة صنعاء يفاجئ الجميع ويتخذ هذا القرار بحق عبدالملك الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، اليوم، القرار رقم (109) لسنة 1446هـ، والذي قضى بتعيين القاضي عبدالملك يحيى زيد الحوثي رئيساً للشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة عمران، ضمن حركة تنقلات قضائية شملت عشرات القضاة في مختلف المحاكم الاستئنافية والابتدائية في عدد من المحافظات.

وجاء القرار بناءً على عرض مقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي، ويهدف إلى تعزيز الأداء القضائي ورفع كفاءة المحاكم من خلال توزيع الكوادر القضائية وفقاً لاحتياجات العمل.

وتضمنت حركة التعيينات والتنقلات أسماء بارزة، من بينها:

1- أحمد علي محمد الروضي، رئيساً للشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.

٢- مصطفى محمد محمد مكشم، رئيساً للشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.

٣ – شمسان حزام علي الذيب – رئيساً للشعبة التجارية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.

٤- يحيى أحمد جابر عفيف – رئيساً للشعبة الشخصية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.

٥- محمد أحمد محمد غنيمه – رئيساً للشعبة المدنية الرابعة بمحكمة استئناف محافظة صنعاء .

٦ – عبدالله حميد أحمد أبوعريج – رئيساً للشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف محافظة صنعاء.

٧ – عبد السلام أحمد عبدالله الأشقري – رئيساً للشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة صنعاء.

٨- عبد الباري عبد السلام إبراهيم القاضي – رئيساً للشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة إب.

٩ – عبد الناصر صالح مصلح السعيد – رئيساً لشعبة الأموال العامة بمحكمة استئناف محافظة إب.

١٠ – محمد صالح علي الصباري – رئيساً للشعبة الجزائية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة اب.

١١ – علي محمد علي الغرباني – رئيساً للشعبة الشخصية بمحكمة استئناف مـحافظة ذمار.

١٢ – محمد أحمد غالب عامر – رئيساً للشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة ذمار.

١٣ – أحمد يحيى محمد الشبيبي – رئيساً للشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف محافظة ذمار.

١٤- عبد الملك يحيى زيد الحوثي – رئيساً للشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة عمران.

١٥ – محمد مهيوب قائد حزام – عضواً بالشعبة التجارية الأولى بمحكمة استئناف امانة العاصمة.

١٦- طارق منصور أحمد مقفح – عضواً بالشعبة التجارية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.

١٧ – عادل أحمد عبد المجيد الحزمي – عضواً بالشعبة المدنية الثالثة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.

١٨ – حسن أحمد ناشر الجحدري- عضواً بالشعبة الشخصية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.

١٩- عبد المنعم حسين محمد الإرياني – عضواً بالشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.

٢٠ – واثق عبد القادر مهيوب العامر- عضواً بالشعبة المدنية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة صنعاء.

٢١ – أحمد علي يحيى درينة – عضواً بشعبة الأموال العامة بمحكمة استئناف محافظة إب.

٢٢ – عبد الولي حميد علي الشباطي- عضواً بشعبة الأموال العامة بمحكمة استئناف محافظة اب.

٢٣- محمد أحمد نعمان الجحيفي – عضواً بالشعبة الجزائية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة اب.

٢٤ – محمد علي حسين الشيعاني – عضواً بالشعبة الجزائية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة إب.

٢٥ – وليد محمد عبدالله الجعدي – عضواً بالشعبة المدنية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة إب.

٢٦ – حسين أحمد أحمد التهامي – عضواً بالشعبة الشخصية بمحكمة استئناف محافظة إب.

٢٧ – صادق حسن ناجي القاضي – عضواً بالشعبة الشخصية بمحكمة استئناف محافظة إب.

٢٨ – نعمان عبده إبراهيم حمدين – عضواً بالشعبة الشخصية بمحكمة استئناف محافظة ذمار.

٢٩ – علي محمد فارع العتبي- عضواً بالشعبة الشخصية بمحكمة استئناف محافظة ذمار.

٣٠ – موسى سعيد أحمد محمد – عضواً بالشعبة الجزائية والشخصية بمحكمة استئناف محافظة تعز.

٣١ – شكري يحيى محمد الأهدل – عضواً بالشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة الحديدة.

٣٢ – علي عبده صالح الأشول- عضوا بالشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف محافظة الحديدة.

٣٣ – عبد القادر علي عبدالله الهتاري – عضوا بالشعبة الشخصية والمدنية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة عمران.

٣٤ – أحمد عبده قائد الجرادي – عضواً بالشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظة البيضاء.

٣٥ – أنور عبد الرحمن شمسان المقطري – عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة صنعاء.

36 – محمد هائل هزاع حيدرة – عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة اب.

٣٧ – منصور سلام علي الرفيد – عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة إب.

٣٨ – مطهر علي حسن الإرياني – عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة اب.

٣٩ – أحمد محمد علي السالمي – عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة الحديدة.

٤٠ – عبد الكريم طاهر أحمد محفل – عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة الحديدة.

٤١- محمد ناصر علي الظاهري – عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة البيضاء.

٤٢ – وحيد جمال عبدالله العبدلي – عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة الجوف.

٤٣ – محمد أحمد محمد السناوي – رئيساً لمحكمة جنوب غرب أمانة العاصمة الابتدائية.

٤٤ – جابر محمد عبد المجيد عبد الواحد – رئيساً لمحكمة جنوب شرق أمانة العاصمة الابتدائية.

٤٥ – بسام عبدالله محمد الشامي – رئيساً للمحكمة العمالية الابتدائية بأمانة العاصمة.

٤٦ – خالد يحيى علي خريص – رئيساً لمحكمة المرور الابتدائية بأمانة العاصمة.

٤٧ – عبد القادر يحيى محمد الحكيم – رئيساً لمحكمة الأموال العامة الابتدائية بأمانة العاصمة.

٤٨ – أحمد عبد الواحد مقبل الخبي – رئيساً لمحكمة الأحداث الابتدائية بأمانة العاصمة.

٤٩ – أنور عبدالله مقبل الهريشة – رئيساً للمحكمة الزراعية والبيئية والمياه الابتدائية بأمانة العاصمة.

٥٠ – مازن أحمد عبد المجيد العريقي – رئيساً للمحكمة الجزائية الابتدائية في محافظة صنعاء.

٥١ – صالح علي محمد الشرقي – رئيساً لمحكمة أرحب الابتدائية في محافظة صنعاء.

٥٢ – حسين أحمد سعد المنصوب – رئيساً لمحكمة بلاد الروس وبني بهلول الابتدائية في محافظة صنعاء.

٥٣ – عبد الرحيم محسن هادي العبيدي – رئيساً لمحكمة غرب إب الابتدائية.

٥٤ – يوسف محمد ناجي اليافعي – رئيساً لمحكمة السدة الابتدائية في محافظة اب.

٥٥ -طارق عبدالرحمن غالب ياسر – رئيساً لمحكمة ريف إب الابتدائية.

٥٦ – محمد السيد علي الشرفي – رئيساً لمحكمة جبلة الابتدائية في محافظة اب.

٥٧ – شهاب محمد عبد الكريم الحميري – رئيساً لمحكمة حزم العدين الابتدائية في محافظة إب.

٥٨ – علي عبد الرقيب أحمد السقاف – رئيساً لمحكمة حبيش الابتدائية في محافظة إب.

٥٩ – محمد عبدالله عبده الفضلي- رئيساً لمحكمة فرع العدين الابتدائية في محافظة إب.

٦٠ – الحسين محمد سعد نجاد – رئيساً لمحكمة الأموال العامة الابتدائية في محافظة إب .

٦١ – فؤاد درهم علي القدسي – رئيساً لمحكمة شرعب السلام الابتدائية في محافظة تعز.

٦٢ – صلاح عبدالله علي المليكي – رئيساً لمحكمة صبر الابتدائية في محافظة تعز.

٦٣ – نشوان أحمد عبدالله المحيا – رئيساً لمحكمة غرب ذمار الابتدائية.

٦٤ – طلال أحمد قايد أحمد – رئيساً لمحكمة الحداء الابتدائية في محافظة ذمار.

٦٥ -هلال أحمد محسن الجند – رئيساً لمحكمة ريدة الابتدائية في محافظة عمران.

٦٦ – مراد حسين حسن العنسي – رئيساً لمحكمة خمر الابتدائية في محافظة عمران.

٦٧ – عبد الملك رسام فرحان ناجي – رئيساً لمحكمة القفلة الابتدائية في محافظة عمران.

٦٨ – بدر صالح هادي أبو سن – رئيساً لمحكمة حوث الابتدائية في محافظة عمران.

٦٩ – علي علي محمد العنسي – رئيساً لمحكمة حبور ظليمة الابتدائية في محافظة عمران.

٧٠ – علي عبدالله يحيى القايفي – رئيساً لمحكمة الأحداث الابتدائية في محافظة عمران إلى جانب عمله قاضياً بالمحكمة الجزائية الابتدائية في محافظة عمران.

٧١ – فراص يحيى محمد الأميري – رئيساً لمحكمة شهارة الابتدائية في محافظة عمران.

٧٢ – حسن محمد علي بكير – رئيساً لمحكمة الخبت الابتدائية في محافظة المحويت.

٧٣ – علي علي صالح الهمداني – رئيساً لمحكمة شيام كوكبان الابتدائية في محافظة المحويت.

٧٤ – محمد عبد الرب يحيى الشرعي – قاضياً بالمحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة.

٧٥ – عبدالله منصور أحمد طنين- قاضياً بالمحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة.

٧٦ – كمال عبد الحميد عبده مهيوب – قاضياً بالمحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة.

٧٧ – سمر فيصل علي القدمي – قاضياً بمحكمة شرق أمانة العاصمة الابتدائية.

٧٨ – عبدالعزيز عباس أحمد الشعيبي – قاضياً بمحكمة جنوب غرب امانة العاصمة الابتدائية.

٧٩ – فايز حسين يحيى عباس – قاضياً بمحكمة جنوب غرب أمانة العاصمة الابتدائية بدلاً عن القاضي/عبدالله ناصر الجابري.

٨٠ – عائشة عبدالله ناجي أبو لحوم – قاضياً بمحكمة الأموال العامة الابتدائية بأمانة العاصمة.

٨١ – محمد عبد الماجد علي قائد – قاضياً بمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية.

٨٢ – عبد الرحمن محمد غالب عبد الغني – قاضياً بمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية.

٨٣ – منير حسن أحمد حسين – قاضياً بمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية.

٨٤ – عبدالله علي محمد الحمزي – قاضياً بالمحكمة الجزائية المتخصصة الابتدائية بأمانة العاصمة بدلاً عن القاضي / عبدالله محمد دواس.

٨٥ – فاتن عبدالله دبوان محمد – قاضياً بمحكمة شمال أمانة العاصمة الابتدائية بدلاً عن القاضي/ أمجد علي الرجمي.

٨٦ – أحمد أحمد صالح مخارش – قاضياً بمحكمة بني الحارث الابتدائية بأمانة العاصمة.

٨٧ – زينب محمد أحمد زبيبة – قاضياً بمحكمة صنعاء الجديدة الابتدائية في محافظة صنعاء.

٨٨ – علي حسين عبدالله المطري – قاضياً بمحكمة أرحب الابتدائية في محافظة صنعاء بدلاً عن القاضي /عبدالفتاح محمد الجبري.

٨٩ – حمدي زيد علي العزاني – قاضياً بمحكمة شرق إب الابتدائية.

٩٠ – عمر عبدالغني عبدالجليل الهمداني – قاضياً بمحكمة شرق إب الابتدائية.

٩١ – فتح محمد أحمد الصبري – قاضياً بمحكمة شرق إب الابتدائية.

٩٢ – محمد حميد علي النجدي – قاضياً بمحكمة المحويت الابتدائية.

٩٣ – عمار حسان محمد الحنشلي – قاضياً بمحكمة عبس الابتدائية في محافظة حجة.

٩٤ – خاطر سلطان عبده المريري – قاضياً بمحكمة رداع الابتدائية في محافظة البيضاء.

٩٥ – محفوظ عبدالله أحمد حيدرة – قاضياً بمحكمة التعزية الابتدائية في محافظة تعز.

