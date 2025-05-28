شكرا لقرائتكم خبر عن للمقبلين على الزواج...طبيبة مصرية تحذر الرجال من 3 أشياء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدّمت الدكتورة هبة قطب، استشارية الصحة الجنسية، مجموعة من الإرشادات الهامة للرجال المقبلين على الزواج، بهدف مساعدتهم على الاستعداد الجيد للعلاقة الحميمة ليلة الزفاف.

1- الاعتدال في ممارسة العادة السرية

شددت قطب على أهمية الاعتدال في ممارسة العادة السرية قبل الزواج، محذرة من الإفراط فيها أو التوقف التام عنها. وأوصت بأن تقتصر الممارسة على مرة واحدة يوميًا، دون استخدام العنف، لتجنب التأثيرات السلبية على الأداء الجنسي.

وأشارت إلى أن العادة السرية قبل ساعات من الجماع قد تُساهم في تأخير القذف، وهو اعتقاد شائع يحمل قدرًا من الصحة، شريطة ألا يكون القذف السريع مصحوبًا بضعف في الانتصاب.

2- تجنب نصائح وتجارب الآخرين

ونبهت إلى خطورة الاعتماد على نصائح الأصدقاء أو تجاربهم الخاصة فيما يتعلق بالعلاقة الحميمة، لأن ذلك قد يؤدي إلى مقارنات تضعف ثقة الرجل بنفسه وتؤثر على أدائه الجنسي.

3- الابتعاد عن مشاهدة الأفلام الإباحية

وأكدت استشارية الصحة الجنسية ضرورة التوقف عن مشاهدة المواد الإباحية، لما لها من دور في تكوين تصورات خاطئة وغير واقعية عن العلاقة الزوجية، ما قد ينعكس سلبًا على التجربة الحقيقية.