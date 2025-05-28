شكرا لقرائتكم خبر عن في 24 ساعة فقط...3 مشروبات تنقي جسمك من السموم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إذا كنت تبحث عن طريقة سريعة لتخليص جسدك من السموم، فهناك بعض المشروبات الطبيعية التي يمكن أن تساهم في تنظيف الجسم خلال 24 ساعة فقط، وفقًا لما ذكره موقع Times of India.

فيما يلي أبرز المشروبات التي تعزز التخلص من السموم وتحسّن الصحة العامة:

1- ماء الكمون الدافئ

يُعد ماء الكمون الدافئ من المشروبات الفعّالة في إزالة السموم من الجسم. كما يُحسن من عملية الهضم، ويُهدئ المعدة، ويُسهم في رفع معدل الأيض، ما يدعم صحة الجهاز الهضمي ويساعد في التخلص من الفضلات.

2- ماء الكزبرة البارد

يساهم ماء الكزبرة البارد في تعزيز وظائف الكلى، مما يساعد على تنقية الجسم من المواد الضارة. كما يُنظف الأمعاء بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، التي تقلل من الالتهابات وتعزز المناعة.

3- شاي الزنجبيل بالريحان

يُعتبر شاي الزنجبيل بالريحان من المشروبات المفيدة لصحة الكبد، حيث يعزز قدرته على التخلص من السموم. كما يساعد هذا المشروب على تقليل التوتر وتحسين المزاج، بفضل خصائصه المهدئة.