شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:رئيس الحوثيين يقوم بهذا الامر عقب تعرض مطار صنعاء لغارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فادت مليشيا الحوثيين بان رئيسها مهدي المشاط قام بزيارة مطار صنعاء عقب الغارات التي تعرض لها

واطلع المشاط على حجم الدمار وبعد تدمير الطائرة الرابعة للخطوط اليمنية والتي احتجزها الحوثيين

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