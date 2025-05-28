شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تصريح هام من البنك المركزي بصنعاء لجميع الموظفين "بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر البنك المركزي اليمني إعلانًا بشأن صرف مرتبات موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة لشهر أبريل 2025م، وذلك تنفيذًا للآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة المرتبات. وأوضح البنك أنه سيتم صرف المرتبات عبر بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، ابتداءً من يوم الأربعاء 1 ذو الحجة 1446هـ الموافق 28 مايو 2025م.

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