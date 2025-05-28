شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اللحظات الأخيرة لآخر طائرة يمنية وهي تشتعل في مطار صنعاء بعد غارة إسرائيلية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون يمنيون، اليوم الأربعاء، صورة تُظهر احتراق آخر طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية على مدرج مطار صنعاء الدولي، إثر غارة جوية نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الصور الملتقطة توقف نشاط الطيران المدني بالكامل من وإلى العاصمة صنعاء، ما يشكل ضربة لوجستية تعزل قيادات الحوثيين عن التنقل الجوي.

وفي بيان رسمي، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الغارة استهدفت "مكونات جوية تابعة لنظام الحوثي الإرهابي"، متهمًا الجماعة باستخدام الطائرات لنقل مسلحين بهدف تنفيذ عمليات ضد إسرائيل.

وأشار إلى أن المطار، إلى جانب ميناءَي الحديدة والصليف، يُستغل بشكل متكرر لأغراض عسكرية، مؤكدًا استمرار العمليات الإسرائيلية ضد ما وصفه بالتهديدات الإرهابية "مهما بعدت المسافة".

ويأتي هذا الهجوم في ظل تصعيد متبادل بين الحوثيين وإسرائيل، ما يُنذر بتدهور إضافي في الوضع الإنساني والأمني الهش في اليمن.