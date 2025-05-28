شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثي تفاجئ الجميع وتصدر اول تصريح بعد تدمير إسرائيل آخر طائرة لليمنية بمطار صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مليشيا الحوثي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفّذ صباح اليوم الأربعاء غارات جوية على مطار صنعاء الدولي، استهدفت خلالها آخر طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية العاملة في المطار ودمرتها بالكامل.

وقال "خالد الشايف"، الذي ينتحل صفة مدير المطار، إن القصف استهدف عدة مواقع داخل المطار، مرفقًا ذلك بصور للطائرة المدمرة.

وكان الاحتلال قد استهدف المطار في هجمات سابقة، ودمر خلالها عدة طائرات كانت تحتجزها المليشيات منذ سنوات.

وتبرر إسرائيل هذه الهجمات الجوية باستهداف المنشآت الحيوية في اليمن كرد فعل على الهجمات والصواريخ التي يطلقها الحوثيون تجاه الأراضي المحتلة، مؤكدة أنها لن تتردد في الرد على أي تهديد لأمنها.