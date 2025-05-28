شكرا لبحثكم عن خبر الضالع.. اجتماع عسكري رفيع يقر فتح الطريق العام بعد إعادة تأهيله والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عقد اليوم الأربعاء في محافظة الضالع اجتماع عسكري موسع، ترأسه محافظ المحافظة، قائد محور الضالع اللواء الركن علي مقبل صالح، بحضور رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الإنتقالي الجنوبي بالمحافظة، رئيس العمليات العسكرية المشتركة لجبهات محور الضالع، العميد عبدالله مهدي سعيد، إلى جانب العميد هادي العولقي قائد المحور العملياتي، والعميد أحمد قائد القبه قائد قوات الحزام الأمني، وعدد من قادة الألوية والوحدات العسكرية المرابطة في الجبهات.

وكرس الإجتماع لمناقشة الأوضاع العسكرية والأمنية، وفي مقدمتها ملف إعادة فتح الطريق الرئيس الرابط بين العاصمة عدن والعاصمة صنعاء عبر محافظة الضالع، المغلق منذ سنوات بسبب الحرب مع المليشيات الحوثية، استجابة للتوجيهات القيادية العليا، واستشعاراً بالمعاناة الإنسانية التي يتكبدها المواطنون نتيجة إغلاق هذا الشريان الحيوي، وحرصاً على توفير ممرات آمنة تسهل التنقل بين المحافظات.

وأقر المجتمعون إعادة فتح الطريق عقب استكمال أعمال التأهيل وإصلاح الأضرار التي لحقت به، على أن تتم العملية بإشراف مباشر من السلطة المحلية والجهات الهندسية، وبالتنسيق الكامل مع الجهات العسكرية والأمنية، مع التشديد على ضرورة رفع الجاهزية الأمنية وتفعيل التنسيق المستمر بين الوحدات لضمان سلامة العابرين وحماية الطريق من أي تهديدات.

وأكد الحاضرون التزامهم بتنفيذ مخرجات الاجتماع، مشيدين بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية والعسكرية، ممثلة باللواء القائد عيدروس قاسم الزبيدي، رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، مجددين استعدادهم لدعم أي خطوات إنسانية من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين.