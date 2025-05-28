شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: "اليمنية" تفاجئ الجميع وتكشف تفاصيل خطيرة عن الاستهداف الذي تعرّضت له آخر طائرة في مطار صنعاء، وتتخذ قرارًا طارئًا. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، مساء اليوم، عن إيقاف كافة الحجوزات والرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي، وذلك عقب استهداف وتدمير آخر طائرة تابعة لها كانت رابضة في المطار. وجاء في التوضيح الرسمي الموجّه إلى وكلاء السفر: "نود إشعاركم بأن يتم التوقف عن إجراء أي حجوزات أو إصدار تذاكر من وإلى مطار صنعاء عبر عمان حتى إشعارٍ آخر." ويأتي هذا القرار في ظل التصعيد العسكري الأخير واستمرار استهداف البنية التحتية للمطار، مما يعطل بشكل كامل حركة الملاحة الجوية عبر العاصمة اليمنية.



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