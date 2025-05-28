شكرا لقرائتكم خبر عن رفضًا لتنفيذ حكم قضائي...مسلحون حوثيون يحاصرون قاضيًا ومقرًا أمنيًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدمت مجاميع مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي، على محاصرة قاضٍ ومقر إدارة أمن مديرية جبلة بمحافظة إب، وسط البلاد، احتجاجًا على تنفيذ حكم قضائي ضد أحد المقربين من قيادات الجماعة.

وقالت مصادر محلية إن المسلحين، التابعين للقيادي الحوثي المدعو "العياني"، قدموا على متن أطقم عسكرية، واعتدوا على مدير أمن جبلة المعين من قبل الجماعة، بعد محاولته تنفيذ حكم قضائي مؤيد من محكمة الاستئناف الخاضعة لسيطرة الجماعة، يتعلق بجريمة سطو مسلح على أرضٍ في منطقة "أجدال أكمة" بقرية "برداد".

وأضافت المصادر أن المسلحين حاصروا القاضي حسام السقاف، الذي أصدر الحكم في القضية، وهددوا بتفجير مقر إدارة الأمن، بعد أن ثبت تورط أشخاص من بيت "سفيان" في عملية البناء على الأرض بالقوة، بدعم مباشر من القيادي العياني.

وتشهد محافظة إب تصاعدًا في حوادث النهب والسطو على أراضي المواطنين وممتلكات الدولة، وسط صراعات داخلية بين قيادات حوثية حول تقاسم النفوذ والمكاسب غير المشروعة.