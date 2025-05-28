شكرا لقرائتكم خبر عن صورة تنشر لأول مرة يظهر فيها نائب الرئيس العراقي طه رمضان وشخصيات سياسية بارزة في اليمن وخلفهم يظهر زعيم عربي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون يمنيون صورة مثيرة تنشر لأول مرة تظهر فيها شخصيات سياسية يمنية بارزة الی جانب نائب الرئیس العراقي طه یاسین رمضان

رحمه الله .. كما يظهر في الصورة السياسي اليمني الراحل الشهيد جار الله عمر وامين عام التنظيمن الناصري السابق سلطان العتواني ومستشار الرئيس

وزير الخارجية اليمنية الاسبق وامين عام سابق للتنظيم الناصري عبدالملك المخلافي وحمود عباد والشاعر اليمني الفقيد سلطان الصريمي وفي

الأمام بالصورة رئيس الوزراء احمد عوض بن مبارك عندما كان طالباً في العراق وفي الخلف عبدالرحمن العلفي واحمد شایف باعباد. وتظهر في خلفهم صورة الزعيم العراقي الشهيد صدام حسين رحمة الله.

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