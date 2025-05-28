شكرا لقرائتكم خبر عن وزير سابق يعلق على زيارة الرئيس العليمي لموسكو ويؤكد هذا الامر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علّق الدكتور عبدالرقيب سيف فتح، وزير الإدارة المحلية السابق، على الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، إلى العاصمة الروسية موسكو، مؤكداً على أهميتها في المشهد السياسي اليمني والدولي.

وأوضح الدكتور فتح أن هذه الزيارة تأتي في سياق يظل فيه "العالم ممثلاً بمجلس الأمن موحداً حول دعم الشرعية ورفض الانقلاب عليها".

وأضاف أن زيارة الرئيس العليمي لموسكو تسعى إلى "تعزيز وحدة المجلس وتعميق العلاقة بين روسيا واليمن".

وأشار الوزير السابق إلى الدور الفاعل الذي تلعبه روسيا في قرارات مجلس الأمن، "كونها تملك حق الفيتو على قراراته وتؤثر فيها بصورة مباشرة".

وأكد أن الزيارة "تم التخطيط لها مسبقاً وفقاً لبرامج محددة"، مما يشير إلى أبعادها الاستراتيجية.