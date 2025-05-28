شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أكاديمي برصاص مجهولين في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل أكاديمي في عقده الرابع من العمر، بعد تعرضه لإطلاق رصاص وصب مادة الأسيد عليه من قبل مجهولين في صنعاء.

وقال ناشطون على مواقع التواصل إن الشاب "محسن الدوش" والذي يعمل أكاديميًا وباحث دكتوراه، قتل على يد مسلحين مجهولين، حيث قاموا بإطلاق تسع رصاصات في جسده وصب مادة الأسيد عليه.

ولم تعرف دوافع وملابسات الجريمة البشعة بحق الشاب الدوش الذي ينحدر لمحافظة الحديدة، حتى كتابة هذا الخبر.

ونعى ناشطون الشاب محسن الدوش الذي كان يعمل مدرسًا في عدد من الجامعات اليمنية وباحث دكتوراه، ومشرف على مركز إقراء لحفظ القرآن الكريم، معتبرين ما حدث له بالجريمة الغادرة.