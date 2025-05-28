شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يقتحمون إدارة أمن (تصعيد خطير) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تصعيد خطير للأوضاع، أقدم مسلحون حوثيون، يتقدمهم ما يُعرف بـ"الحاكم العسكري" لمحافظة إب، أبو جلال العياني، على اقتحام إدارة أمن مديرية جبلة.

وخلال الاقتحام، أفادت مصادر محلية أن المسلحين هددوا بتفجير المبنى وأهانوا كل المتواجدين فيه.

بعد ذلك، توجه المسلحون إلى المجمع الحكومي في إب وقاموا بمحاصرته. وحاولوا التهجم على القاضي حسام السقاف، وذلك على خلفية حكم قضائي أصدره القاضي بإزالة "استحداث غير مشروع" قام به أحد المقربين من العياني.