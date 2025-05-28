شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بالانتقالي يوجه اعتذارا للمواطنين في عدن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وجّه نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، مختار اليافعي، مساء الثلاثاء، اعتذاراً صريحاً لأبناء الجنوب، معبراً عن أسفه العميق للأوضاع المتدهورة التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن، وعلى رأسها أزمة الكهرباء التي تعصف بحياة المواطنين وتزيد من معاناتهم اليومية.
واكد في مداخلة متلفزة عبر قناة “الحدث” إنه يشعر بمعاناة المواطنين من داخل مدينة عدن، مضيفاً: “نقدم اعتذارنا لشعبنا الجنوبي الصابر، الذي قدّم التضحيات ولم ينل ما يستحقه من حياة كريمة، ولن نخونه في هذه المرحلة الصعبة”.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بالانتقالي يوجه اعتذارا للمواطنين في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.