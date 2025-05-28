شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بالانتقالي يوجه اعتذارا للمواطنين في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجّه نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، مختار اليافعي، مساء الثلاثاء، اعتذاراً صريحاً لأبناء الجنوب، معبراً عن أسفه العميق للأوضاع المتدهورة التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن، وعلى رأسها أزمة الكهرباء التي تعصف بحياة المواطنين وتزيد من معاناتهم اليومية.

واكد في مداخلة متلفزة عبر قناة “الحدث” إنه يشعر بمعاناة المواطنين من داخل مدينة عدن، مضيفاً: “نقدم اعتذارنا لشعبنا الجنوبي الصابر، الذي قدّم التضحيات ولم ينل ما يستحقه من حياة كريمة، ولن نخونه في هذه المرحلة الصعبة”.