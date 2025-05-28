شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يمني يختفي في ظروف غامضة بأوروبا (مأساة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تتزايد المخاوف بشأن مصير الشاب مازن طالب حسن محسن الصهيب، الذي اختفى في ظروف غامضة بأوروبا منذ ما يقرب من سنتين.
انقطع التواصل مع الصهيب نهائيًا بعد أن كان في تونس قبل عامين، ومنذ ذلك الحين لا يملك أهله أو أصدقاؤه أي معلومات عنه.
ويُعتقد أن الصهيب كان يسعى للسفر إلى أوروبا، في رحلة غالبًا ما تكون محفوفة بالمخاطر ويقوم بها العديد من الشباب سعيًا لحياة أفضل.
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