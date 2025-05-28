شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: إطلاق نار يستهدف شيخ في حضرموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية قبل قليل بتعرض الشيخ حمد بلحامض لإطلاق نار في نقطة العنين بمديرية القطن في وادي حضرموت. ولم تتضح بعد تفاصيل الحادث أو دوافعه، كما لم ترد أنباء عن حالته الصحية.



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