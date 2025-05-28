شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الاستيلاء على حوش الكهرباء بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية ان قائد عسكري قام بتكسير جزء من أحد الأحواش التابعة لمؤسسة الكهرباء في منطقة بئر فضل، في محاولة للاستيلاء عليها.

وبحسب المصادر فان القيادي برر ذلك بأنه عقد الحوش المذكور قد انتهى وحان وقت عودته وضمه إلى المعسكر