شكرا لقرائتكم خبر عن إنهيار كارثي للريال اليمني في عدن( آخر تحديث) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاسعار في مناطق حكومة #صنعاء.

الدولار شراء 534,5 إلى 535 ريال

الدولار بيع 536,5 إلى 537 ريال

السعودي شراء 139,8 إلى 139,9 ريال

السعودي بيع 140,1 إلى 140,2 ريال الاسعار في مناطق حكومة #عدن.

الدولار شراء 2528 إلى 2530 ريال

الدولار بيع 2538 إلى 2540 ريال

السعودي شراء 664 إلى 665 ريال

السعودي بيع 666 إلى 666,5 ريال

كانت هذه تفاصيل خبر إنهيار كارثي للريال اليمني في عدن( آخر تحديث) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.