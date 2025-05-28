شكرا لقرائتكم خبر عن هل يودّع النصر؟...رسالة غامضة من كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجدل مساء الإثنين بعد نشره رسالة مبهمة على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، علق فيها على صورة له بقميص النصر قائلاً: "الفصل انتهى، لكن القصة لا تزال تُكتب"، ما فُهم على نطاق واسع بأنه تلميح لاحتمال مغادرته الفريق السعودي.

ولم يقدّم رونالدو أي تفاصيل إضافية، رغم أن عقده مع نادي النصر ينتهي أواخر يونيو المقبل، ولم يُعلن بعد عن تجديده.

وجاءت هذه الرسالة عقب خسارة النصر أمام الفتح بنتيجة 3-2 في ختام منافسات الدوري، رغم تسجيل رونالدو هدفًا في الدقيقة 42، ليصل إلى هدفه رقم 99 مع الفريق و936 في مسيرته الكروية. أنهى النصر الموسم في المركز الثالث، ما يعني خروجه من سباق التأهل لدوري أبطال آسيا.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد أفادت مؤخرًا بأن النصر يجهز عرضًا ضخمًا لتجديد عقد رونالدو، تصل قيمته إلى نحو 15 مليون يورو شهريًا.

يُذكر أن رونالدو انضم إلى النصر في عام 2023 بعد رحيله عن مانشستر يونايتد، وخاض منذ ذلك الحين 111 مباراة مع الفريق، أحرز خلالها لقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، وهي بطولة غير معترف بها من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).