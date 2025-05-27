شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء طاقم ناقلة نفط روسية بعد غارة جوية قبالة سواحل اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السفارة الروسية في اليمن، عن إجلاء طاقم ناقلة النفط الروسية "اللآلئ السبع"، التي تعرضت لأضرار جراء غارة جوية استهدفت ميناء رأس عيسى على الساحل الغربي لليمن، أواخر أبريل الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، يوم الاثنين، عن مسؤول في السفارة الروسية بصنعاء أن أفراد الطاقم وعددهم 19 بحارًا روسيًا، غادروا اليمن جوًا من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمّان، يوم الأحد.

وأوضح المسؤول أن الناقلة ما تزال راسية داخل المياه الإقليمية اليمنية، دون تفاصيل إضافية حول وضعها الفني أو خطط إجلائها.

وكانت السفينة قد تعرضت لهجوم جوي في أواخر أبريل، أدى إلى إصابة ثلاثة من البحارة الروس بجراح متفاوتة، حيث تم نقلهم لاحقًا إلى موسكو لتلقي العلاج، وفق ما أكده القائم بأعمال السفارة الروسية في اليمن، يفغيني كودروف.

ويأتي هذا التطور في أعقاب وقف إطلاق النار المتبادل بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي، مطلع يونيو الجاري، بوساطة عمانية، بعد أسابيع من التصعيد العسكري الذي بلغ ذروته في 15 مارس/آذار الماضي، إثر غارات جوية أميركية استهدفت مواقع تابعة للحوثيين، قالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إنها جاءت دفاعًا عن المصالح الأميركية وضمانًا لحرية الملاحة في البحر الأحمر.

