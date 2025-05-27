شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير... قرار حوثي جديد يهدد الاعتراف الدولي بالشهادات اليمنية "وثيقة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وثيقة مسربة عن قيام ميليشيا الحوثي بفرض مدرسين عقائديين لتدريس مقررات "ثقافية" ذات طابع طائفي في الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية.

وجاء في التعميم الوزاري رقم (2014) لسنة 2025م الصادر عن ما يسمى بوزارة التعليم العالي الخاضعة لسيطرة الحوثيين، اشتراط الحصول على موافقة مسبقة قبل تعيين أعضاء هيئة التدريس لهذه المقررات.

وتحتوي المقررات المزمع تدريسها على محتوى مستمد من فكر حسين الحوثي مؤسس الجماعة، ومرجعيات دينية شيعية، مما أثار مخاوف الأوساط الأكاديمية من تحويل الجامعات إلى أدوات للتلقين الطائفي.

وأكد أكاديميون أن هذه الخطوة تهدد الاعتراف الدولي بالشهادات اليمنية وتقوض مستقبل الآلاف من الطلاب.

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