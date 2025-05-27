شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تزف بشرى للموظفين.. صرف مرتبين قبل عيد الأضحى المبارك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة المالية في مدينة عدن، اليوم الثلاثاء، استكمال إطلاق التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهري إبريل ومايو من العام الجاري، وإرسالها إلى البنك المركزي اليمني، تمهيدًا لصرفها قبل حلول عيد الأضحى.

وأوضحت الوزارة في بيان أن التعزيزات تشمل مرتبات موظفي الدولة في السلطتين المركزية والمحلية، والوحدات الاقتصادية، في المناطق المحررة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" عن مصدر مسؤول في ديوان وزارة المالية قوله إن المعنيين في الوزارة أنجزوا كافة الإجراءات الخاصة بالتعزيزات، وتم إرسالها إلى البنك المركزي لصرفها قبل العيد.

وجدد المصدر تأكيده حرص وزارة المالية على الالتزام بمهامها ومواصلة الجهود لضمان صرف المرتبات في كافة المحافظات الخاضعة لنفوذ الحكومة.