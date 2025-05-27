شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الإعلان رسمياً عن مصير الطائرة التي ترددت أنباء عن سقوطها وعلى متنها عدد من الحجاج بعد إقلاعها بلحظات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت الشركة الموريتانية للطيران بياناً نفت فيه بشكل قاطع الأخبار المتداولة حول سقوط طائرة تقل حجاجاً موريتانيين أثناء توجهها إلى المملكة العربية السعودية، واعتبرت هذه الأنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.



وأوضح البيان أن بعض صفحات التواصل الاجتماعي الأجنبية نشرت معلومات مغرضة عن حادثة سقوط طائرة في البحر الأحمر، مؤكدة أن جميع الحجاج الموريتانيين وصلوا بسلام وأمان إلى الأراضي المقدسة دون تسجيل أي حادث خلال الرحلات المنظمة لهذا الغرض.



وأضافت الشركة أنها أمنت نقل الحجاج من خلال ثلاث رحلات جوية انطلقت في أيام 23 و24 و25 مايو 2025، ضمن خطة النقل الرسمية المخصصة لموسم الحج لهذا العام.

يجدر بالذكر أن وسائل الإعلام تداولت صباح اليوم خبراً يفيد بسقوط طائرة موريتانية كانت تقل الحجاج، ووفاة جميع من كانوا على متنها، إلا أن الشركة الموريتانية للطيران أكدت نفي هذا الخبر بشكل قاطع، مشددة على سلامة جميع الحجاج ونجاح رحلات النقل المنظمة دون أي حوادث.

