شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة إماراتية تفاجئ مذيعاً سألها عن الأشياء التي يمكن أن تتنازل عنها في عرسها"شاهد" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت فتاة إماراتية عن استعدادها للزواج بدون إجراء حفل زفاف، وذلك في حال إذا لم يستطع زوجها أن يدفع تكاليف الحفل.
وقالت الفتاة خلال تصريح لإحدى البرامج رداً على سؤال عرسك كيف تبينه يكون؟ :"مب وايد فخم، متواضع على قدر استطاعة الريال".
وأضافت :"قلت إذا الريال صدق ما يقدر بسوي ملكة بس".
وعن الأشياء التي تستطيع أن تتنازل عنها في عرسها، قالت :"صالة أسوية في خيمة، أو أسويه في بيتنا، ما أسوي هالكوفيهات اللي يسوونها كل ححد طايح موضة، نفس الحين اللي مسوينه لحق الأعراس وأكلات خفيفة ولقيمات".
وأضافت :"عرس بدون عرس الناس بيتكلمون، ما يهمني كلام الناس وايد".
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