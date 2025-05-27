شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء حفل زفاف جماعي في مصر...لحظة خروج 300 عريس وعروسة إلى الشارع "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثق مقطع فيديو لحظة خروج 300 عريس وعروسة في مصر إلى الشارع بعد انتهاء حفل زفاف جماعي. وأظهر الفيديو الأزواج وهم يغادرون إلى منازلهم بعد انتهاء الحفل الذي أحياه المطرب المصري مصطفى قمر. وشارك في حفل الزفاف الجماعي أيضاً عدد من الفنانين المصريين، من بينهم الفنانة وفاء عامر.

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