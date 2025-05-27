شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير ...مختص يكشف عن أسوأ وقتين لتناول الموز "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف أخصائي التغذية العلاجية والرياضية عبد الله المطوع عن أسوأ وقتين يتم تناول الموز فيهما.

الوقت الأول

وأوضح المطوع في مقطع فيديو أن أول الأوقات التي يُنصح بتجنب الموز فيها هو عند الإصابة بالإمساك، خاصة الموز الأخضر غير الناضج، لاحتوائه على نسبة عالية من "النشويات المقاومة" التي يصعب هضمها، مما قد يزيد من حدة الإمساك. وأشار إلى أن الموز الأصفر الناضج هو الخيار الأنسب في هذه الحالة.

الوقت الثاني

وأضاف أن تناول الموز مباشرة بعد الوجبة الرئيسية يُعد من أسوأ الأوقات، إذ يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم، ويرفع من مستويات السكر في الدم، كما أن سعراته الحرارية المرتفعة تجعله ثقيلاً على المعدة بعد الأكل.

وأكد المطوع أن تناول الموز في أوقات أخرى يُعد مفيدًا، مثل: على الريق، أو قبل وبعد التمارين الرياضية، أو قبل النوم، نظرًا لغناه بالماغنيسيوم وفوائده المتعددة.