شكرا لبحثكم عن خبر وزارة المالية تعلن استكمال إطلاق تعزيزات مرتبات شهري إبريل ومايو لصرفها قبل عيد الأضحى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن :

أعلنت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، استكمال إطلاق التعزيزات المالية لمرتبات شهري إبريل ومايو من العام الجاري 2025م، لموظفي الدولة في السلطتين المركزية والمحلية والوحدات الاقتصادية، وإرسالها إلى البنك المركزي اليمني، تمهيداً لصرفها قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء ذلك بتوجيهات من فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ودولة رئيس مجلس الوزراء وزير المالية سالم صالح بن بريك، لضمان صرف مرتبات الموظفين مراعاة لظروفهم الاقتصادية والمعيشية مع اقتراب حلول العيد.

وقال مصدر مسؤول في ديوان وزارة المالية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " إن المعنيين في الوزارة انجزوا كافة الإجراءات الخاصة بالتعزيزات المالية لمرتبات موظفي الدولة لشهري إبريل ومايو، وتم إطلاقها وإرسالها إلى البنك المركزي لصرفها قبل عيد الأضحى".

وجدد المصدر، تأكيده حرص مسؤولي ومنتسبي وزارة المالية على الالتزام بإنجاز واجباتهم ومسؤولياتهم الملقاة على عاتقهم على أكمل وجه والعمل على مضاعفة جهودهم من أجل صرف مرتبات موظفي الدولة في كافة المحافظات المحررة.