شكرا لقرائتكم خبر عن يواجه عقوبات قاسية...النصب في موسم الطهر.. الأمن السعودي يضبط يمنيًا تلاعب بمشاعر الحجاج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضبط الأمن السعودي، يوم الجمعة، وافداً يمنياً ارتكب عمليات نصب واحتيال لنشره إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.



كما أوقف مواطناً لنقله 9 وافدين من حاملي التأشيرات، مخالفين أنظمة وتعليمات الحج، ومحاولته الدخول بهم إلى مدينة مكة المكرمة لأداء المناسك، وأُحيلوا للجهة المختصة لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.



وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، ضبط 8 وافدين و12 مواطناً بمداخل مدينة مكة المكرمة؛ لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، بنقلهم 75 مخالفاً لا يحملون تصاريح.



وأصدرت الوزارة قرارات بحق الناقلين والمساهمين والمنقولين عبر اللجان الإدارية الموسمية، تضمنت عقوبات بالسجن وغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال (27 ألف دولار)، والتشهير بالناقلين.



وتشمل العقوبات ترحيل الوافدين المخالفين، بعد تنفيذ العقوبة، مع منعهم من دخول السعودية 10 سنوات، والمطالبة بمصادرة المَركبات المستخدمة في النقل قضائياً، ومعاقبة مَن حاول أداء الحج دون تصريح بغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار).



وتُطبِّق الوزارة غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (27 ألف دولار) بحق كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، أو حتى نهاية 10 يونيو (حزيران) المقبل.



وتُفرَض غرامة مالية مماثلة، تتعدد بتعدد الأشخاص، بحقّ كل مَن يقوم أو يحاول نقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، بهدف إيصالهم إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وطلب مصادرة وسيلة النقل البري المستخدمة بحكم قضائي.



وطالَبَت الوزارة الجميع بالتقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، الهادفة إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج، لينعموا في أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، داعيةً للمبادرة بالإبلاغ عن المخالفين بالاتصال على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 لغيرها.



من جانب آخر، أعلنت «مديرية الجوازات» قدوم 820 ألفاً و658 حاجاً عبر جميع منافذ السعودية الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الخميس 22 مايو (أيار) الحالي.



وأوضحت «الجوازات»، في بيان، أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من الخارج عبر المنافذ الجوية 782 ألفاً و358 حاجاً، و«البرية» 35 ألفاً و478، و«البحرية» 2822.



وأكدت المديرية تسخير إمكاناتها كافة لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في جميع المنافذ الدولية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهَّلة بلغات مختلفة.

