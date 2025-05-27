شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: اطلاق سراح اثير الصنعاني بعدن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية اليوم بأن السلطات في عدن أفرجت عن أثير الصنعاني بعد عدة أشهر من الاحتجاز.
ويأتي هذا الإفراج في وقت يترقب فيه الكثيرون مستجدات القضايا المتعلقة بالاحتجازات التي تتم في المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: اطلاق سراح اثير الصنعاني بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.