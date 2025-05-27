شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: اطلاق سراح اثير الصنعاني بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية اليوم بأن السلطات في عدن أفرجت عن أثير الصنعاني بعد عدة أشهر من الاحتجاز.

ويأتي هذا الإفراج في وقت يترقب فيه الكثيرون مستجدات القضايا المتعلقة بالاحتجازات التي تتم في المدينة.