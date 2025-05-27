شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن امر يؤكد قرب معركة تحرير اليمن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اعتبر السياسي اليمني نجيب غلاب أن جنازة الشيخ ناجي جمعان الجدري قد "فضحت الحوثيين"، مشيرًا إلى أنهم يعيشون "عزلة مركبة داخلية وخارجية".
وأكد غلاب أن الحشود التي شاركت في التشييع كانت بمثابة "رسالة شعبية من قبيلة واحدة، وكل أهل اليمن مثلهم".
وشدد غلاب على أن "قادم لا محالة ومسألة وقت"، وأن اليمن يتجه نحو "الأيام العظمى يوم يتم تحرير اليمن من الجريمة العنصرية ولصوص ولاية الدجل والكذب".
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