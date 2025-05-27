شاهد بالفيديو...النيران تلتهم جبالا في السعودية.. اللهيب يزحف جنوب الطائف بحرائق ضخمة

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عدن - ياسمين التهامي - اشتعلت حرائق غابات ضخمة في منطقة سراة بني مالك جنوب محافظة الطائف، حيث امتدت ألسنة اللهب على مساحة تُقدّر بأكثر من 10 كيلومترات، وفق ما نقله موقع "طقس العرب".
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثّق اشتعال النيران واستمرار تمددها في جبال سراة بني مالك، وسط تضاريس وعرة وأجواء صيفية جافة تُصعّب من جهود الإطفاء.
وتُكافح فرق الدفاع المدني والجهات المختصة في المملكة بكامل طاقتها للحد من انتشار الحرائق وحماية الغطاء النباتي والحياة البرية، في مشهد وصفه الأهالي بأنه "الأعنف منذ سنوات".
https://x.com/i/status/1926844818065342603
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