شكرا لقرائتكم خبر عن الزُبيدي يصدر قراراً عاجلاً (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزُبيدي، قراراً عاجلاً وملزماً للجميع بالتنفيذ. وذكر الموقع الالكتروني للمجلس الانتقالي الجنوبي، أن "الزُبيدي أصدر اليوم الإثنين الموافق 26 مايو، القرار رقم (13) لعام 2025، قضت مادته الأولى بتعيين صالح حسين أحمد الفردي متحدثاً رسمياً للمجلس الانتقالي الجنوبي". مضيفاً أن "المادة الثانية من القرار قضت بالعمل به من تاريخ صدوره، وإلغاء أي قار سابق يتعارض مع أحكامه ونشره في الجريدة الرسمية للمجلس الانتقالي الجنوبي". والفردي سياسي محنك تولى مناصب عدة في المجلس الانتقالي آخرها نائب رئيس فريق الحوار الوطني الجنوبي.



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