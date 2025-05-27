شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: الحو ثي قد يهاجم قريباً لفرض هذا الامر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد هاشم أن الخيارات العسكرية في مواجهة جماعة الحوثي لم تعد واردة في الوقت الحالي، سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي. وأشار إلى أن "كل الفرص التي كان بالإمكان اغتنامها أو الاستفادة منها لم تعد متوفرة الآن".

ورجح حاشد أن الحوثيين، وبعد فترة من المراوحة والإعداد، قد يبادرون هذه المرة بالهجوم تحت "عنوان التحرير". واعتبر أن هذا السيناريو يأتي "هروبًا من استحقاقات محلية تلزمهم وهروبًا منه إلى الأمام كما اعتاد".

وأضاف أن هذه المبادرة الهجومية قد تحدث "لا سيما إذا لم يجد الحوثي حلولاً يفرضها لصالحه على الدول الخليجية".

واختتم حاشد بالقول إن هذا السيناريو هو "واحد من السيناريوهات المحتملة لتطور لاحق يمكن أن يحدث أو على الأقل غير مستبعد حدوثه"، واصفًا إياه بـ "الحقيقة المرة التي لا يريد استيعابها الكثيرون".