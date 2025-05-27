عاجل:مسؤول بارز يقدم استقالته في تعز

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عدن - ياسمين التهامي - بسم الله الرحمن الرحيم



الموضوع: استقالة من عضوية اللجنة التحضيرية ورئاسة اللجنة الفنية للمؤتمر الأول للشباب – تعز



منذ اللحظة الأولى لانطلاق هذا المشروع، انخرطنا في العمل بروح جماعية ونضالية، مؤمنين جميعاً بأهمية الفكرة التي نحملها، وساعين بإخلاص لتجاوز العقبات والخلافات خدمةً للهدف الأسمى الذي جمعنا، وقد بذلنا خلال تلك الفترة جهوداً كبيرة لوضع أسس عمل شبابي مشترك يليق بتطلعات شباب محافظة تعز.

إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت تغيراً مؤسفاً في نهج العمل، حيث طغى الأسلوب الفردي في اتخاذ القرارات، وتكررت مخالفة ما تم الاتفاق عليه بمحاضر رسمية في اجتماعات اللجنة التحضيرية، الأمر الذي أضعف روح الفريق وأخل بمبادئ الشفافية والتشاركية.

ورغم محاولاتي المستمرة، كعضو في اللجنة التحضيرية ورئيس للجنة الفنية، لتقويم المسار ومعالجة هذه التجاوزات، وتجاوبي مع شكاوى عدد من أعضاء اللجنة المستائين من هذا النهج الفردي، سعيت جاهداً لتقريب وجهات النظر والحفاظ على وحدة اللجنة بهدف إنجاح المؤتمر في موعده المحدد.

لكن، وبكل أسف، تفاجأنا بافتتاح المؤتمر اليوم وفق أجندة مختلفة عن ما تم التوافق عليه، وبقرارات وترتيبات تم اتخاذها دون علم اللجنة التحضيرية، مما يعد تجاوزاً واضحاً لكل ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وضرباً لأسس العمل المشترك التي تأسس عليها هذا المشروع.

وعليه، ومن منطلق المسؤولية الأخلاقية والمهنية، أجد نفسي مضطراً لتقديم استقالتي من عضوية اللجنة التحضيرية ورئاسة اللجنة الفنية، حفاظاً على قناعاتي وموقفي، وحتى لا أكون شريكاً في عمل خرج عن الإطار التوافقي إلى مسار لا يمثل الروح التي بدأنا بها.

وتقبلوا خالص احترامي وتقديري،

ماهر العبسي



عضو اللجنة التحضيرية



رئيس اللجنة الفنية



26 مايو 2025

