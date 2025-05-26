شكرا لقرائتكم خبر عن اول ظهور لشلال شايع في عدن اثناء استلام وتسليم هذه المؤسسة العسكرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية اليمنية الفريق الركن محسن الداعري، اليوم، مراسم الاستلام والتسليم في فرع المؤسسة بعدن بين المدير السابق العميد انور العمري، والمدير الجديد العقيد فارس صبيرة.

وأشاد وزير الدفاع بالجهود التي بذلتها الإدارة السابقة طوال السنوات الماضية في الحفاظ على ممتلكات المؤسسة وتفعيل قطاعاتها المختلفة وتعزيز الانضباط المؤسسي، مشددا على أهمية استمرار جهود البناء وتطوير مستوى الأداء في مختلف المجالات والخدمات التي تقدمها المؤسسة.

ووجه الفريق الداعري الإدارة الجديدة بمواصلة البناء على ما تحقق من انجازات ومضاعفة الجهود للنهوض بمختلف قطاعات المؤسسة وتعزيز العمل المؤسسي لإعادة دورها الريادي في خدمة القوات المسلحة والمجتمع.

وقدم وزير الدفاع للعميد العمري درعا تكريميا تقديرًا لجهوده وإسهاماته الفاعلة خلال فترة توليه إدارة فرع المؤسسة بعدن.

من جانبه، عبّر العميد العمري عن شكره وامتنانه لهذا التكريم، مؤكدًا أن ما تحقق كان ثمرة للعمل الجماعي والتعاون بين كوادر المؤسسة، مؤكدا ثقته في الإدارة الجديدة المضي على ذات الدرب ومواصلة المسير لتحقيق المزيد من الإنجازات.

حضر دور الاستلام والتسليم ومساعد وزير الدفاع للشؤون اللوجستية اللواء ركن د صالح حسن ومدير مكتب وزير الدفاع اللواء الركن عبدالحكيم الشعيبي.

